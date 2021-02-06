Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Запоріжжя попрощалося з лікаркою-анестезіологом, яка загинула разом із трьома своїми пацієнтами під час пожежі в обласній інфекційній лікарні; Як контрабандисти перекидають цигарки через кордон; окупанти відкрили вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї поблизу Водяного; на південь України знову повернулася зима – з самого ранку йде сніг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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