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Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні почав діяти жорсткіший карантин; 1 319 хворих на коронавірус в Україні, 68 нових випадків за добу; лінія розмежування на Донбасі на карантині, як живуть прикордонники і місцеві; українські авіакомпанії зазнають мільйонних збитків через карантин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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