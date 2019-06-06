Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: день журналіста. Про тих, хто словом може змінити світ і допомогти іншим; як вберегти себе від туристичних шахраїв. І що треба перевіряти, купуючи путівку; нічна негода наробила лиха. Україною прокотилися грози та зливи. 80 населених пунктів без світла.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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