Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: комунальна колізія через субсидії: як її вирішити; паркувальні інспектори: Факти ICTV розшукували тих, хто має слідкувати за порядком на столичних шляхах; на Волині у розпалі сезон чорниць.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2019-07-06
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