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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: газові запаси на зиму. Чи достатньо їх в Україні та чи здорожчає блакитне паливо цього сезону; олія на вагу золота. Чому за рік ціни зросли вдвічі; унікальні розписи та драматична доля. 125 років з дня освячення відзначає Володимирський собор у Києві; інжир, маракуйя та момордика. Харків’янин вирощує на городі екзотичні фрукти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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