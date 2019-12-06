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Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Верховній Раді година запитань до уряду! Які теми найбільше хвилюють нардепів; такої міцної гривні, як цієї осені, не було з 2016 року. Тож українці чекають, що і ціни від того впадуть; він ризикуючи своїм життя відвів літак від житлових будинків. У фактах історія героїчного вчинку курсанта-льотчика Олексія Биченка; українські водії забувають про авто-аптечку; в кого вірять українці – в Діда Мороза чи Святого Миколая.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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