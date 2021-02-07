Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух; російські найманці здійснили 13 потужних обстрілів, загинуло двоє наших бійців; одесити масово виходять на мітинги – місто може втратити перлину архітектури у центрі міста; Зеленський здійснив відеодзвінок українським полярникам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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