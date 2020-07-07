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Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 564 нові випадки зараження коронавірусом в Україні, у МОЗ говорять про другий день стабілізації; російські окупанти й далі порушують міжнародне право у загарбаному ними українському Криму; на Херсонщині гаряче сонце вбило двох людей, один з них помер в комбайні під час польових робіт; загадкове поселення посеред Києва, там своє життя, свої правила і чужинцям не завжди раді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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