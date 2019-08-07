Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський подзвонив Путіну через загибель чотирьох українських воїнів на Донбасі; у Кропивницькому запустили проект дегазації звалища; зворушливе возз’єднання аргентинсько-українських родичів, які ніколи не бачилися.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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