Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: між Україною та Росією почався процес обміну полоненими та в’язнями; чи буде ефективно працювати парламент, якщо кількість обранців скоротити до 300;у Дніпрі відкрили міст який ремонтували три роки.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2019-09-07
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