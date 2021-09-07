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Факти / Відео / Факти. Випуски
Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на часі бюджет, опалювальний сезон та закон про боротьбу з олігархами. Верховна Рада повернулася до роботи; можуть перевозити зброю, здійснювати розвідку і навіть завдавати удару. Як у Львові створюють бойових роботів; авто майбутнього на виставці в Мюнхені. Які супер новинки представили Mercedes та BMW.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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