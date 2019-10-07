Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий та один поранений, 25 ворожих атак; у Черкасах під час перегонів авто влетіло в людей; 250 переселенців з модульного містечка у Харкові виселять весною; чи можливо реформувати Держгеокадастр, який застряг у скандалах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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