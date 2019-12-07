Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до п’ятьох зросла кількість жертв пожежі в одеському коледжі; лише до 12% вітчизняних перевізників – легальні; український етно-гурт Даха Браха відзначив ювілей великим сольним концертом у Палаці Спорту.

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