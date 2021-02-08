Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну замітає – на дорогах затори й аварії, складна ситуація в багатьох регіонах і столиці; чи законні колекторські методи боротьби з кредитними боржниками; дві сотні переселенців з Донбасу мешкають у модульному містечку на Харківщині; льодовик поховав під собою десятки людей в Індії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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