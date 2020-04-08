Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 200 хворих на коронавірус за добу, кількість смертей збільшилася до понад 50; у Франції погіршується ситуація, за добу померли понад 1 400 осіб; медики хворіють на коронавірус в Україні; закон про ринок землі, що про земельні перспективи України думають експерти та аграрії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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