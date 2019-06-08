Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє загиблих, п’ятеро поранених. Останні зведення з фронту; негода дісталася Чернівецької області. Зливи затопили село Тисовець, десятки осель тепер відрізані від світу; феєрична перемога. Збірна України розгромила Сербію у матчі відбору на Євро 2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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