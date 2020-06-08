Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні виявили 463 нових випадки коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше за добу інфікувалось у Києві; 8 обстрілів за добу – російські найманці тримають напругу на фронті. Двоє наш військових поранено; через епідемію більшість українців відпочиватиме вдома і місць для цього є безліч – репортаж із Херсонщини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.