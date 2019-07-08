Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через обстріли загинув український воїн, ворог півтора десятка разів атакував наші позиції; у Києві стартує саміт Україна-ЄС; вже 11 липня депутати голосуватимуть за новий виборчий кодекс; стихія накрила Закарпаття – подекуди град випав розміром з волоський горіх, а сильний вітер валив навіть бетонні стовпи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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