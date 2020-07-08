Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа на Луганщині, п’ятеро людей загинуло, знищено сотні будинків, Зеленський обіцяє компенсації; кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову різко зросла; у Харкові проблеми з інсуліном, тисячі хворих залишились без життєво необхідного препарату; ворог здійснив шість обстрілів по наших позиціях, четверо українських вояків поранено.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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