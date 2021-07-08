Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 617 нових випадків Covid-19, а Польща вийшла на перше місце у світі за відсотком щеплених громадян; на передовій один наш військовий поранений, а США вимагають від Росії звільнити захопленого в окупованому Криму журналіста; в Україні оптимізують мережу вищих навчальних закладів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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