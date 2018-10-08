Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд у справі про державну зраду Януковича. Дебати тривають; світ знову трусить. Підземні поштовхи на Гаїті вбили 14 людей. А в Індонезії збільшилася кількість жертв; радари на дорогах. В Україні розпочинається фіксація перевищення швидкості.

Опубліковано Жовтень, 08 в 14:14



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