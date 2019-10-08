Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кремль висуває нові вимоги, чи відбудеться найближчим часом зустріч у нормандському форматі; на Волині батьки не пускають дітей до школи, бо приміщення вже шість років – аварійні; хто привласнив сотні гектарів землі на Київщині і чому селяни про це не знали.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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