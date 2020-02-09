Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці десятком мін накрили українські позиції; від коронавірусу в Китаї загинуло вже понад 800 людей, інфікованих майже 38 тис; на Закарпатті затримали осіб, яких підозрюють до стрілянини у Мукачево.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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