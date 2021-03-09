Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні найближчим часом запрацює центр протидії дезінформації; в Україні почалася третя хвиля пандемії; на Харківщині перекинувся мікроавтобус із пасажирами; у Києві біля будівлі Президент Готелю протестували проти суддівського з’їзду; голова європейського агентства лікарських засобів порівняла використання вакцини Спутнік-V з російською рулеткою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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