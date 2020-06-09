Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: де в Україні найбільше спалахів Covid-19 та чому ВООЗ каже про погіршення ситуації у світі; у США сьогодні поховають Джорджа Флойда – темношкірого, якого задушив поліцейський. По світу тривають протести; за лікування сплачено – але не всі дочекаються. Українці, які планували лікуватись в Індії, потрапили в пастку місцевого законодавства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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