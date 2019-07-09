Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики розповсюдили у мережі відео, як обстрілюють мирні квартали Мар’їнки; Нацрада не може одразу позбавити телеканал Ньюзван ліцензії за намір провести телеміст; у Парламенті розглядають проект нового виборчого кодексу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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