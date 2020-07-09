Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежу на Луганщині визнано надзвичайною ситуацією регіонального рівня, а до гасіння вогню вже залучили авіацію; на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще троє дістали поранення; в Україні зареєстровано 810 нових випадків зараження коронавірусом; прорив дамби у Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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