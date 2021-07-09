Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через обстріли на фронті знову загинув український військовий; у Голосіївському суді столиці обирають запобіжний захід стрілку, який поранив поліцейського і ще двох людей; 655 нових випадків Covid зареєстровано в Україні; ми перевірили популярні серед людей магазини конфіскату.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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