Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: семирічний максимум! Україна накопичила достатньо газу для опалювального сезону; Пікассо, Малевич, Айвазовський. 10 гривень за квиток – і до вашої уваги 7 тис. світових шедеврів. Про унікальний музей у Харківській глибинці; Робофест у Дніпрі та яка екзотична альтернатива м’ясу невдовзі може стати звичною для українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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