Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Стамбулі розпочався синод Константинопольського патріархату. Розглядатимуть питання надання Україні Томосу; суд у справі Зайцевої. Чергове засідання у Харкові. Коли буде вирок; українська столиця паприки та як вітчизняні бренди одягу завойовують ринок.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-09
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