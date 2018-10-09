Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 9.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Стамбулі розпочався синод Константинопольського патріархату. Розглядатимуть питання надання Україні Томосу; суд у справі Зайцевої. Чергове засідання у Харкові. Коли буде вирок; українська столиця паприки та як вітчизняні бренди одягу завойовують ринок.

Опубліковано Жовтень, 09 в 13:48



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