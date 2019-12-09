Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Парижі останні приготування до нормандської зустрічі; попри переговори у Франції, бойовики не припиняють атак на фронті; росте кількість жертв пожежі в одеському коледжі, вогонь забрав життя вже 12 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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