Факти ICTV – Випуск 12:45 (1.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 1.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 322 українці та 68 компаній – Росія запровадила санкції проти України; двох бійців поранено, ворог понад 20 разів бив по наших позиціях; тиск на Росію та євроінтеграція – сьогодні Київ зустрічає канцлера Німеччини Ангелу Меркель.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-01
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