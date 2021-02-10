Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Рівненщину засипає снігом, Закарпаття топить, а в Києві зранку був транспортний колапс; як живуть у нелюдських умовах люди в гуртожитку в середмісті Києва і чи є вихід із ситуації; які розробки вітчизняних науковців допомагають у боротьбі з коронавірусом; на Харківщині почали підготовку до щеплення від коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.