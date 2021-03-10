Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Бердянській висотці вибухнула граната; ситуація з коронавірусом та вакцинація в Україні; як не стати жертвою ботів в інтернеті та як розпізнати фейкові акаунти; Україна разом з Німеччиною та Францією розробила план відновлення миру на Донбасі; на Херсонщині третій день шукають 7-річну дівчинку; масковий політичний скандал розгоряється в Німеччині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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