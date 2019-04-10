Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.04.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протаранив з десяток машин. У Дніпрі у КрАЗа під час руху відмовили гальма; до Дніпра привезли двох поранених на Донбасі піротехніків. Стан чоловіків складний; 600 пожеж – через підпал сухої трави. Загинули 16 людей. В Уряді вирішують як боротися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.