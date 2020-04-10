Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 311 хворих і 11 смертей за добу, коронавірус в Україні набирає обертів; регіони ще більше посилюють карантин, водиться комендантська година, а на вихідні на Буковині закриють заправки та магазини; через карантин не витримує світова економіка, як долатимуть фінансову кризу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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