Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під Харковом влаштували стрільби, щоб показати якість українських БТРів; екологічна катастрофа на річці Рось – у воду потрапило 800 літрів пестицидів; масове отруєння на Буковині – на лікарняні ліжка потрапили одразу 30 дітей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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