Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні різко зросла кількість заражень – підтверджено 525 нових випадків. Померло 23 людини. В антирейтингу Буковина, Київ та Львівщина; на Донбасі запрацювали два пункти пропуску. Також відсьогодні відчиняються бази відпочинку та санаторії; щоб пережити коронакризу: МВФ затвердив для України програму Stand-by на 5 млрд доларів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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