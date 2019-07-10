Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять українських військових поранені за минулу добу на Сході; Парламент активно готується до голосування проекту нового виборчого кодексу; Кабінет міністрів має своє бачення, як на День Незалежності вшанувати армійців; Світязь на межі екологічної катастрофи: перлина Волині швидко міліє.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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