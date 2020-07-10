Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 819 нових випадків інфікування коронавірусом в Україні; пожежу на Луганщині локалізовано, а рятувальникам треба ще два тижні аби повністю впоратись з вогнем; ситуація на Донбасі залишається напруженою, російські окупанти застосовують міномети й артилерію; підрозділи оперативного командування Захід облаштовують спеціальні переправи в Західній Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.