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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під Києвом зійшов з рейок товарний потяг. Майже півтора десятка міжміських рейсів затримуються; російські хакери знов атакували сайти українських служб; Тараканівський форт. Чому досі  пам’ятку не перетворили на туристичну принаду; зажинки. Відродження давньої традиції перед збиранням урожаю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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