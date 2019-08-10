Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зсув на Одещині, обвалився пляж у курортній Санжійці; персики, сливи, абрикоси й вишні. Чому корисно їсти сезонні фрукти і скільки вони коштують на вітчизняних ринках; у Китаї вирує тайфун Лекіма; про що ж думають нинішні тінейджери.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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