Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у нічних сутичках в Білорусі загинула одна людина. Є багато постраждалих, а опозиція називає офіційні результати виборів не реальними; в Україні другий день знижується кількість нових випадків зараження коронавірусом; Європу накрила спека, температура у Франції під сорок градусів, а грецькі острови потерпають від потужних повеней.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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