Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: снаряди від градів просто на городах, факти побували в селі Августівка; суд над Януковичем. Чи вийде на зв’язок сам президент-втікач; у Херсоні валиться 21 експериментальна п’ятиповерхівка.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-10
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