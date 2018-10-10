Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: снаряди від градів просто на городах, факти побували в селі Августівка; суд над Януковичем. Чи вийде на зв’язок сам президент-втікач; у Херсоні валиться 21 експериментальна п’ятиповерхівка.

Опубліковано Жовтень, 10 в 14:38



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