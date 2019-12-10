Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обмін полоненими і повне припинення вогню до нового року – результати нормандської зустрічі; стрілянина у Чехії, до лікарні увірвався невідомий і вбив шістьох людей; на передовій загинули троє наших воїнів, ворог веде активні обстріли; Конгрес США остаточно затвердив оборонний бюджет на наступний рік.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2019-12-10
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