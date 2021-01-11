Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четвертий день локдауну. Як українці дотримуються обмежень; заповнені ресторани, черги на підйомники і жодної дистанції. Буковель тріщить по швах від туристів; Трампу загрожує другий імпічмент. Чому американського президента намагаються якнайшвидше усунути від влади; в Україну йде серйозне похолодання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (11.01.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (11.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.01.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.01.2021)
Вгору Вгору