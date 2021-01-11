Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четвертий день локдауну. Як українці дотримуються обмежень; заповнені ресторани, черги на підйомники і жодної дистанції. Буковель тріщить по швах від туристів; Трампу загрожує другий імпічмент. Чому американського президента намагаються якнайшвидше усунути від влади; в Україну йде серйозне похолодання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.