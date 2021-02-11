Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: куля російського снайпера смертельно вразила українського захисника; рясний мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледиця та шквальний вітер – в Україну суне погіршення погоди; чому в частини жителів села Дмитрівка на Київщині немає централізованого електропостачання; зареєструвати місце проживання дитини можна онлайн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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