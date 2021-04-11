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Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий та один поранений на фронті. В Європарламенті закликали до жорстких санкцій проти Росії; понад 12 тис. нових хворих за добу. У лідери за приростом хворих вийшла Харківщина;  Україна й Туреччина підписали угоду про будівництво житла для кримських татар та переселенців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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