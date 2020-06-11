Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 700 нових випадків заражень Covid-19 в Україні – це черговий анти рекорд; відкрити оздоровчі заклади – керівники дитячих таборів вийшли на мітинг до Кабінету міністрів; десятки годин під палаючим сонцем, без масок та дистанції – на пункті пропуску Медика довжелезні черги до Польщі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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