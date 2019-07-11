Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні новий виборчий кодекс – з великими труднощами, депутати таки ухвалили документ; найгарячіша доба на фронті: маємо втрати, бойовики понад 40 разів обстріляли наші позиції; на Прикарпатті фермеру-майданівцю знищили врожай, невідомі зламали сімсот кущів лохини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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